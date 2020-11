Il consigliere comunale Antonio Foti ha presentato una interrogazione all’Assessore ai Lavori Pubblici riguardante l’ex Mercato Coperto ed in particolare lo stato relativo all’iter del finanziamento dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione di un centro servizi a supporto delle attività turistiche territoriali (coworking)”.

Si tratta – dichiara Foti – di un finanziamento nevralgico per lo sviluppo sociale, turistico ed economico della nostra città. Una struttura, quella del Mercato Coperto, funzionale alla ripartenza e allo sviluppo del centro cittadino e del centro storico, in un’area, come quella di Via Pescheria, che nel corso degli ultimi anni é ritornata a vivere e ad essere nuovamente vissuta dalla comunità milazzese. Dalla riqualificazione dell’ex Mercato Coperto sarà possibile progettare il futuro del nostro centro storico, insieme alle realtà turistiche, culturali, sociali ed economiche cittadine.