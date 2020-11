L’assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri ha convocato per giovedì 26 alle 15,30 nell’aula consiliare del Comune di Milazzo la prima riunione del costituendo Tavolo tecnico per il contrasto alla povertà ed all’emarginazione sociale e per il sostegno alimentare a bisognosi ed indigenti.

L’obiettivo del tavolo è quello di condividere programmi e attività di contrasto del rischio di povertà ed esclusione sociale, integrando l’azione dei servizi sociali comunali e delle diverse realtà associative che già da anni operano in questo delicato ed importante settore.

Nell’ambito della prima riunione, a cui sono state invitate le associazioni di volontariato e le parrocchie cittadine sarà affrontata la questione relativa al sostegno alimentare alle famiglie indigenti e/o in stato di bisogno e a quelle particolarmente colpite dall’emergenza Covid-19.