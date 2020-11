Adesso l’Asp sta valutando di trasferire degli anziani in una clinica per evitare ulteriori rischi. La situazione è monitorata dal sindaco di Pace del Mela Mario La Malfa .

I controlli sono scattati lo scorso 16 novembre quando un ospite è risultato contagiato dopo il ricovero in ospedale. La direzione della struttura ha subito avviato il protocollo previsto avvisando l’Asp sui dieci ospiti della Rsa. E sono risultati infetti anche due operatori sanitari che al momento si trovano in isolamento. Tutti sono asintomatici.

PACE DEL MELA . Quattro anziani ospiti di una casa di riposo di Giammoro sono risultati positivi ai tamponi rapidi. Scatta così l’allarme per un focolaio di coronavirus mentre si è ancora in attesa dei risultati di quelli molecolari.

Pace del Mela, focolaio di Coronavirus in una Casa di Cura per anziani

