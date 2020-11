Si apre il periodo di orientamento all’Itet “Leonardo da Vinci” di Milazzo che quest’anno punta ad utilizzare diversi canali informativi, tra cui la modalità online. L’attuale emergenza sanitaria si trasforma così in un’opportunità in più per mantenere vivo il forte legame che da sempre unisce questo grande e prestigioso istituto al territorio in cui opera e che ha conquistato i giovani con i suoi innovativi corsi di studio.

Da Sabato 5 dicembre 2020, ragazzi, genitori e docenti potranno visitare i locali della scuola ma anche dialogare on line con i referenti dei vari indirizzi, immergendosi in una sorta di “tour esperienziale” attraverso il sito www.davincimilazzo.edu.it , visitando la pagina Facebook. L’istituto aprirà le sue stanze virtuali, dei veri e propri contenitori che permetteranno l’accesso a tutte le informazioni sulla ricca e variegata offerta formativa, l’innovativa progettualità, le opportunità post-diploma e gli sbocchi professionali. Tutte le informazioni necessarie per partecipare al salone virtuale si potranno avere anche chiamando il numero 3887293038, un operatore offrirà una consulenza individuale anche attraverso il canale WhatsApp. Per ogni richiesta di chiarimenti e prenotazioni è attiva anche la mail: orientamento@davincimilazzo.edu.it.

Gli Open day in presenza:

Sabato 5 dicembre 2020 dalle 16 alle 19

Sabato 12 dicembre 2020 dalle 16 alle 19

Sabato 19 dicembre 2020 dalle 16 alle 19

Sabato 9 gennaio 2021 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

Domenica 10 gennaio 2021 dalle 16 alle 19

Sabato 16 gennaio 2021 dalle 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 19

Domenica 17 gennaio 2021 dalle 16 alle 19

Il Salone Virtuale è accessibile tramite il link: https://sites.google.com/davincimilazzo.edu.it/orientamento/home

Sabato 5 dicembre 2020 dalle 18 alle 19

Sabato 12 dicembre 2020 dalle 18 alle 19

Sabato 19 dicembre 2020 dalle 18 alle 19

Sabato 9 gennaio 2021 dalle 18 alle 19

Sabato 16 gennaio 2021 dalle 18 alle ore 19

La Dirigente Stefania Scolaro, ricordando quanto la scelta dell’Istituto secondario di secondo grado sia importante per il proprio futuro, invita gli studenti in uscita dalla Scuola Media e le loro famiglie a partecipare seguendo i canali che ritengono più adatti alle loro esigenze cogliendo l’opportunità di prenotare la visita virtuale o la tradizionale visita alla scuola.