Sette nuovi positivi, dodici guariti e altre quattordici persone che escono dall’isolamento fiduciario perché il tampone ha dato esito negativo. Questo il dato di oggi registrato a Milazzo. Facendo dunque due calcoli, per le statistiche, in questo momento, a Milazzo i cittadini affetti da Coronavirus sono 76. Un dato in calo rispetto al trend crescente della scorsa settimana.

Il sindaco tuttavia invita i cittadini a rispettare in maniera rigorosa le prescrizioni contenute nell’ultimo Dpcm e, soprattutto i giovani, a indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale.