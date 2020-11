Tre nuovi positivi e quindici guariti oggi a Milazzo. Il dato statistico attuale dice che sono, dunque, 81 le persone a casa in isolamento in attesa dei successivi tamponi.

Persiste invece ancora il problema dello smaltimento dei rifiuti speciali per le famiglie che hanno soggetti positivi al Covid e sono in isolamento in quanto l’Asp ha sospeso il servizio, lasciando in ambasce i Comuni della provincia. Il Comune di Milazzo sta lavorando per risolvere la questione in quanto si tratta di rifiuti che necessitano di modalità diverse sia di ritiro che di successivo conferimento.

In materia di covid la consigliera comunale Valentina Cocuzza ha presentato una mozione con la quale chiede al sindaco Midili di attivare un concorso di idee dal titolo “Contributi creativi al tempo del Covid-19” rivolto agli studenti delle classi superiori, alle associazioni territoriali, agli Enti e ai cittadini singoli o in gruppo, interessati alla condivisione delle esperienze e dei vissuti personali in questo particolare periodo storico e a pubblicare sul portale istituzionale del Comune attraverso una pagina dedicata, contributi creativi a tema nella forma di spot e/o racconti.

“L’esperienza che stiamo vivendo sta lasciando un segno rivoluzionario sul nostro modo di agire e di rapportarci agli altri – afferma Cocuzza – e quindi credo raccontarlo o riprodurlo attraverso spot sia anche un modo per rappresentare il desiderio di ripartire lasciando alle spalle qualcosa che comunque resterà purtroppo indelebile nelle nostre vite”.