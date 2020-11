La presidente Bonaccorsi si dichiara fiduciosa di operare in sinergia con le istituzioni «grazie anche al sostegno e prezioso contributo dei due consiglieri Antonino Italiano e Franco Russo rappresentanti di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale». «Saranno benvenuti i contributi di cittadini che vorranno portare nuove energie, in armonia al lavoro svolto dal movimento politico di Fratelli d’Italia – conclude la docente universitaria – Speravamo di riuscire ad organizzare un evento inaugurale, ma l’attuale situazione sanitaria ci ha costretto a rimandare a tempi più idonei».

A farne parte anche l’assessore Beatrice De Gaetano , unica donna della Giunta del Sindaco Midili: «Sono certa che la presidenza al femminile di questo circolo sarà un ulteriore stimolo per una politica di inclusione ed equità sociale sul territorio».

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.