La celebrazione di questo avvenimento è stato innanzitutto l’occasione per ricordare le ventitrè socie fondatrici e le presidenti Mariella Morabito, Giulia Rigano e Carmen Sottile, che si sono avvicendate alla guida della Sezione con abnegazione, entusiasmo ed impegno rendendo possibile il raggiungimento di questo significativo traguardo.

«E’ per me – dice Natascia Fazzeri – motivo di grande orgoglio trovarmi presidente proprio nel Biennio nel quale ricorre il nostro decennale, che nella vita di una Associazione rappresenta una tappa fondamentale.Avevamo immaginato di dare ampia eco all’ evento e di festeggiarlo adeguatamente, ma la situazione contingente ci impone sobrietà e rispetto delle regole. Avremo tempo e modo per festeggiare il nostro “compleanno”, gioiendo per gli importanti traguardi raggiunti ed al contempo facendolo con animo sereno, augurandoci, che a breve, potremo lasciarci alle spalle questo terribile momento». «O ggi – continua in un post su Facebook – con grande orgoglio, mi pregio di comunicare che due nostre socie di recente hanno raggiunto traguardi importanti. Mi congratulo con la socia Ivana Bonaccorsi per la sua nomina a presidente della locale sezione del partito Fratelli d’ Italia e mi congratulo con Angelica Furnari per essere stata eletta consigliera del Gal. Due donne talentuose, che bene faranno per il nostro territorio come da sempre fanno nella nostra sezione. Ciò a riprova del fatto che la sezione di Milazzo è composta da donne di pregio, impegnate, capaci e competenti».