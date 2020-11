SAN FILIPPO DEL MELA. Cresce il numero dei positivi a San Filippo del Mela. Adesso sono diciotto. Un drastico aumento che ha costretto il sindaco Gianni Pino a chiudere le piazze cittadine e a valutare un eventuale blocco delle attività scolastiche. A comunicarlo è stato direttamente il primo cittadino con un post su Facebook. «Purtroppo – ha scritto – sono stati comunicati o accertati nuovi casi di positività ed, allo stato, le persone positive, sul territorio comunale, sono 18, di cui 17 in isolamento obbligatorio ed una ricoverata. Chiedo ai cittadini di continuare ad essere diligenti e soprattutto rispettosi delle disposizioni governative. Sono, però, costretto a chiudere al pubblico, per come consentito dall’ultimo Dpcm, alcune piazze cittadine, al fine di evitare che si possano creare situazioni di assembramento.