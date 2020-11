Per il conferimento dei rifiuti di Milazzo, si apre uno spiraglio per uscire dall’emergenza. Da giorni in città la spazzatura non è stata raccolta a causa del blocco dell’impianto di Alcamo. Pochi minuti fa, però, è arrivata la comunicazione che il Comune di Milazzo potrà smaltire i rifiuti indifferenziati nell’impianto di Enna, visti i problemi esistenti nella discarica di Alcamo.

Già domani i mezzi partiranno alla volta del capoluogo siciliano per depositare i rifiuti che hanno raccolto in queste giornate. L’autorizzazione della Regione ad utilizzare il sito ennese sarà sino a fine anno. Sbloccata la questione discarica, occorrerà adesso rientrare dall’emergenza provocata dallo stop di quattro giorni di raccolta e l’obiettivo è tornare alla normalità nel giro di una settimana.