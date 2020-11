Milazzo, 89 i positivi in città. Estenuanti file per i tamponi al Palasport. Domani Midili incontra il manager La Paglia (Asp)

Sei nuovi positivi e un guarito. In base ai dati comunicati dall’Asp al Comune di Milazzo il dato statistico relativo al Covid in città sale a Milazzo ad 89 (pari allo 0,3% rispetto ad un dato ritenuto allarmante di 1,5%). Un leggero incremento rispetto ad ieri in attesa dell’esito dei numerosi tamponi eseguiti oggi nel drive in dell’Asp tenutosi presso l’area del Palasport che ha interessato oltre 500 persone non solo di Milazzo ma anche del comprensorio. Domani e sabato altro drive in riservati agli studenti delle scuole superiori. Previsti quasi mille test rapidi.

Il drive in di stamattina è stato oggetto di critiche per le enormi file di automobili che incolonnate pe rora nelle rampe di accesso dell’asse viario. Intere famiglie sono rimaste anche 5 ore chiuse in auto senza la possibilità di usufruire anche di un bagno.

Il sindaco di Milazzo Pippo Midili domani, insieme ad altri primi cittadini del versante tirrenico, incontrerà in videoconferenza, alle ore 12, il direttore generale dell’Asp Paolo La Paglia per individuare nuove scelte sinergiche finalizzate alla gestione condivisa dell’emergenza pandemica. Troppi disservizi nella comunicazione, ritardi nella raccolta dei rifiuti da parte di ditte specializzate per i rifiuti dei positivi a cura dell’Asp.

Si tratta di una serie di incontri programmati che l’Azieda Sanitaria di Messina.

Ieri nella sede della direzione generale il primo incontro è sttao fatto con una delegazione di primi cittadini dell’area jonica, e la pianificazione degli interventi mirati. Domani a seguire gli incontri con i sindaci dei distretti sanitari dei Nebrodi, di Milazzo e Barcellona, a seguire anche Patti e le Isole Eolie.

«Credo – ha detto Paolo La Paglia – sia fondamentale mettere in comune tutte le risorse disponibili tra le istituzioni, raggruppate per distretto di appartenenza ai fini di ottimizzare gli interventi. Ringrazio tutti i Sindaci che immediatamente hanno aderito all’invito, aiutandoci a focalizzare meglio le istanze dei cittadini e le necessità dei propri territori»