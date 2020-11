MESSINA. Le disposizioni del recente DPCM, che ha fatto rientrare la Regione Siciliana nell’ambito delle “zone arancioni”, contengono misure urgenti di prevenzione in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sancendo, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, la sospensione, tra l’altro, di eventi con presenza di pubblico e di ogni tipo di riunione collegiale che possono svolgersi soltanto in modalità telematica salvo motivate ragioni. In considerazione di ciò e dell’impossibilità per l’Ordine dei medici e odontoiatri della provincia di Messina di violare le suddette misure precauzionali , l’Assemblea ordinaria degli iscritti che è stata convocata precedentemente all’emanazione delle suddette disposizioni con nota prot.n.7435/2020, per giorno 15 novembre – naturalmente non potrà più tenersi essendo sospesa dallo stesso DPCM e tenuto conto del dovere inviolabile di creare occasioni pubbliche di assembramento. L’Assemblea si terrà quindi in modalità webinar e la nuova data di convocazione è sabato 12 dicembre 2020; saranno comunicate successivamente agli iscritti le modalità di collegamento.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin