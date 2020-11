Campagna per la lotta al cancro al polmone, Palazzo d’Amico sarà illuminato di bianco

Il Comune di Milazzo ha aderito all’iniziativa promossa dall’associazione “Alcase Italia” per sensibilizzare l’opinione pubblica alla prevenzione di malattie più gravi che mettono a rischio la salute dei cittadini. Quest’anno l’attenzione è rivolta al cancro del polmone.

Al Comune – come spiega l’assessore ai beni culturali, Francesco Alesci – è stato chiesto di illuminare di bianco un nostro bene architettonico e la scelta è caduta su Palazzo D’Amico che dunque, domenica 15 sarà illuminato in bianco. L’Amministrazione è sensibile a supportare queste lodevoli azioni e già nelle prossime settimane siamo pronti a condividere con altre associazioni le iniziative che verranno promosse”.