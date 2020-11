Venerdì 13 e sabato 14 novembre i medici dell’Asp di Messina effettueranno i tamponi gratuiti a un campione della popolazione scolastica degli istituti superiori di Milazzo. L’operazione è prevista nello spazio antistante il palazzetto dello sport dietro la piscina comunale (contrada Fondaco Pagliara). L’azienda sanitaria, con la collaborazione dei dirigenti scolastici, venerdì somministrerà i tamponi nel all’Istituto Tecnico Majorana dalle 8 alle 13 e al Liceo Impallomeni dalle 13,30 alle 16,30. Sabato, invece, spetterà alla popolazione scolastica del tecnico Leonardo Da Vinci dalle ore 8 alle 12 e dell’istituto Guttuso dalle 12,30 alle 16. Per chi volesse sottoporsi all’esame tra studenti, genitori, insegnanti e collaboratori scolastici, personale amministrativo, dovrà chiederlo preventivamente alla segreteria del proprio istituto.

Il sindaco Pippo Midili chiarisce la questione sulle scuole superiori che sabato, secondo i vertici Asp, erano chiusi alla visita dei medici inviati dall’azienda Sanitaria. «Giovedì 5 novembre – afferma Midili – l’Anci e l’assessorato regionale alla Salute ci hanno informato che era stato promosso con l’Asp uno screening Covid nelle scuole e di comunicare all’azienda sanitaria il numero degli studenti interessati a sottoporsi a tampone. Contattati i dirigenti scolastici abbiamo provveduto, nella giornata successiva (6 novembre), a raccogliere e trasmettere i dati.

Sabato 7 – continua il primo cittadino – vengo raggiunto intorno alle 11 dalla telefonata di un rappresentante dell’Asp che mi informa che c’era una équipe di medici che voleva incontrarmi. Acconsento e dopo pochi minuti ci vediamo al Comune e il responsabile mi dice che erano stati presso le strutture scolastiche trovandone alcune aperte e altre chiuse e che avevano individuato nel plesso che ospita l’istituto tecnico Industriale, che era aperto e che a messo il proprio personale a disposizione dell’equipe medica, quello idoneo per effettuare lo screening nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14. E’ stato chiesto al Comune la disponibilità a montare una tenda e di chiedere il supporto per il fine settimana della Croce Rossa.

Da allora – conclude Pippo Midili – nessun altro contatto, sino a ieri quando l’Asp mi ha comunicato che l’attività sarà svolta dall’Usca, salvo apprendere oggi di un nuovo dietrofront: lo rifà l’Asp. Non entro nel merito ma auspico, come già detto la scorsa settimana, che l’Unità speciale migliori la comunicazione con chi istituzionalmente rappresenta le comunità sul territorio».