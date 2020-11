“L’avevo detto prima e lo ribadisco ancora, i numeri non mentono. La verità viene sempre a galla. La Sicilia è la quarta regione per nuove terapie intensive installate, siamo tra le 5 regioni con indice Rt sotto la soglia di 1.5 ed anche gli altri dati dimostrano che il lavoro serio e silenzioso dell’assessore Razza paga. Il resto sono chiacchiere. Adesso chi ha strumentalmente polemizzato abbia il pudore di stare zitto”. Così il deputato regionale Pino Galluzzo, componente della Commissione Ars salute in merito agli ultimi dati analizzati dall’ISS. In base ai dati del Ministero della Salute aggiornati al 14 ottobre, la Sicilia ai 418 posti ne ha aggiunti altri 139. Un numero importante anche se inferiore a quelli “promessi” prima dell’estate. Hanno fatto meglio solo Veneto (331), Lazio (176), Piemonte (158).



“Dobbiamo restare vigili e dimostrare la stessa responsabilità avuta durante la prima ondata. I contagi in tutto il Paese emergono, ognuno deve fare la sua parte. La correttezza e la precisione dei dati trasmessi dalla Sicilia è stata apprezzata. Ora mettiamo da parte ogni polemica perché, come ha detto il Presidente Musumeci, usciremo dal tunnel solo se siamo uniti. Chi ha usato colori e numeri per fare terrorismo non ha a cuore le sorti dei siciliani. Adesso taccia, oppure, si metta a lavorare insieme a noi”.