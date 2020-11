L’Amministrazione ha disposto la chiusura delle docce dislocate lungo i terrapieni di Ponente in quanto molte di esse sono guaste determinando una inutile fuoriuscita d’acqua poiché i rubinetti non sono funzionanti. Si procederà dunque alla necessaria manutenzione e solo successivamente saranno rimesse in funzione.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin