Disabilità gravissima, riaperti sino a fine anno i termini per le istanze

Riaperti i termini sino al prossimo 31 dicembre per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.

Le istanze per l’accesso al beneficio, formulate sulla modulistica che si allega, potranno essere presentate tramite raccomandata A/R o brevi manu presso l’ufficio protocollo dell’Asp di MessinaDistretto di Milazzo o presso il Distretto Socio sanitario Comune di Milazzo- Capofila.

Per ricevere informazioni sulle domande da presentare ci si potrà rivolgere previo appuntamento al PUA (Punto Unico di Accesso) Distretto Sanitario di Milazzo via G.B. Impallomeni e/o presso il Comune di Milazzo- Ufficio Servizi Sociali.

Inoltre per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Distretto Sanitario di Milazzo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, tel. 090/9290716 (Assistente Sociale Dott.ssa Daniela Giacoppo), email: pua.milazzo@asp.messina.it mentre il Comune di Milazzo si può contattare nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, tel. 0909231061

email: protocollogenerale@comune.milazzo.me.it

I soggetti che hanno già presentato istanza per il riconoscimento del beneficio e non sono stati ritenuti aventi diritto allo status di disabile gravissimo, dovranno allegare una certificazione sanitaria prodotta da struttura pubblica che attesti un aggravamento clinico e che la stessa sia stata prodotta prima del 1 dicembre 2020.