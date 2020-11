Raccolta differenziata, a Milazzo presto il nuovo calendario per il conferimento e le ecoisole

L’amministrazione comunale di Milazzo renderà noto in settimana il nuovo calendario per il conferimento dei rifiuti. La scelta nasce dall’esigenza di rendere più funzionale la differenziata ed innalzare la percentuale che attualmente si aggira sul 10%. Secondo quanto anticipato dal sindaco Pippo Midili sono previste diverse novità. L’obiettivo è quello di non creare commistioni e consentire ai cittadini di conferire quasi sempre una sola frazione al giorno.

La frazione umida che verrà inviata in un impianto calabrese sarà raccolta tre giorni a settimana. Solo un giorno sarà dedicato allo smaltimento dell’indifferenziato (attualmente sono due) nella discarica di Alcamo (Trapani). Carta, vetro e lattine saranno abbinate tra di loro. La plastica continuerà ad avere un giorno dedicato.

In cantiere anche il progetto di attivare a stretto giro tre eco-isole per conferire con la tessera sanitaria i rifiuti in qualsiasi momento della giornata.