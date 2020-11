Si è spento alla giovane età di 28 anni Giovanni Ullo proprietario, insieme alla sorella Manuela, della pizzeria milazzese Lo Sfizio. Da tempo Giovanni lottava contro una brutta malattia. Lo scorso mese di marzo, in pieno lockdown, come segno di ringraziamento per i medici dell’ospedale Fogliani impegnati nell’emergenza coronavirus, Giovanni e Manuela hanno fatto consegnare le pizze per tutto il personale di turno del Pronto Soccorso. Un gesto di solidarietà per dare un attimo di tregua agli estenuanti orari di lavoro. «Questo nostro piccolo gesto – aveva dichiarato Giovanni nell’articolo pubblicato sulla nostra testata giornalistica – vuole solo dimostrare l’apprezzamento di noi cittadini verso il lavoro e gli sforzi dei sanitari in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando». La notizia della sua morte stamattina ha commosso la città di Milazzo che sta esternando il suo dolore sui social e sul profilo Facebook di Giovanni.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di Oggi Milazzo.

LEGGI ANCHE: