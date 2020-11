Eletti i presidenti delle tre commissioni consiliari. Sono Valentina Cocuzza (“Città Futura”) in Prima, Santino Saraò (Forza Italia) in Seconda e Maria Magliarditi (Diventerà Bellissima) in Terza. I tre neo presidenti sono consiglieri che sono stati rieletti e vantano dunque già esperienza a Palazzo dell’Aquila.

Per quel che concerne le vicepresidenze, in prima i due prescelti sono Nino Italiano e Massimo Bagli, in seconda Fabiana Bambaci e Franco Rizzo, in terza Franco Russo e Santina Sgrò.

Ecco come sono formate le tre commissioni:

Prima Commissione: Alessandro Oliva (delega Saraò Santi), Alessio Andaloro, Valentina Cocuzza, Antonino Italiano, Lydia Russo, Giuseppe Crisafulli, Rosario Piraino, Massimo Bagli

Seconda Commissione: Santi Saraò, Damiano Maisano, Danilo Ficarra, Giuseppe Doddo, Franco Rizzo, Lorenzo Italiano, Mario Sindoni, Fabiana Bambaci

Terza Commissione: Maurizio Capone (delega Saraò Santi), Antonio Foti, Santina Sgrò, Franco Russo, Marilena Sottile, Antonio Amato, Maria Magliarditi, Alessia Pellegrino.

Completato il quadro istituzionale le commissioni potranno operare a pieno ritmo affrontando i numerosi argomenti che nei prossimi giorni saranno trasmessi dall’Amministrazione attiva.