Il Comune di Milazzo che aveva presentato un progetto da 50 mila euro per la realizzazione di un parco giochi a piazza Impastato non ha raggiunto il punteggio per ottenere le somme richieste. E’ stato pubblicato venerdì dall’assessorato regionale della Famiglia, infatti, il decreto con la graduatoria provvisoria dei progetti presentati lo scorso anno dai Comuni siciliani per ottenere delle risorse finalizzati alla creazione di parchi giochi inclusivi.

Milazzo si trova infatti al 184° posto ben distante dalle posizioni delle Amministrazioni che hanno invece beneficiato delle somme. In provincia di Messina un ruolo di primo piano lo occupa, Santa Lucia del Mela, undicesimo assoluto tra i 303 Comuni che hanno presentato istanza, che riceverà 72 mila euro destinati alla realizzazione di un parco giochi inclusivo all’interno del Parco Urbano.

Dal Decreto pubblicato si evince che sono stati ammessi e finanziati i progetti di 96 Comuni della Regione; altri 73 Comuni sono stati invece ammessi ma non finanziabili per indisponibilità delle risorse e 121 invece non risultano ammessi in graduatoria per aver conseguito un punteggio inferiore a 60 punti, compreso il Comune di Milazzo.