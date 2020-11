Il Capogruppo di “Fare Milazzo”, Danilo Ficarra è intervenuto a proposito della presa di posizione del consigliere di minoranza Lorenzo Italiano che ha chiesto sia una seduta straordinaria di consiglio comunale per affrontare l’emergenza Covid, sia la chiusura delle scuole cittadine.

“In questi giorni – afferma Ficarra ­ assistiamo a discussioni su tutti i media nazionali e locali, riguardo l’assegnazione delle zone con relative restrizioni alle regioni (rosso, arancio, giallo).

Fermo restando il diritto di ognuno a dire la propria opinione, anche sull’ultimo DPCM, preme sottolineare che donne e uomini delle istituzioni, soprattutto locali, hanno l’obbligo etico e morale di non fare “chiacchiere da bar”, cambiando opinione nel giro di poche ore, in base a chi si incontra per strada, col mero scopo di ottenere più like sui social.

Così facendo si rischia di creare solo confusione ed agitazione nella cittadinanza, e, in una situazione emergenziale mondiale, questo è un comportamento irresponsabile. Compito dei rappresentanti politici, come i consiglieri comunali, è dare l’esempio migliore, gestire l’emergenza ed evitare che si esasperino i toni.

Per quel che concerne le prerogative del consiglio comunale sono certo – conclude il consigliere di “Fare Milazzo” che la maggioranza sarà al fianco del sindaco nel difficile compito di decidere come contenere la diffusione COVID-19, cercando di non mettere ulteriormente a repentaglio i difficili equilibri sociali e psicologici delle famiglie, in particolare di quelle con minori in età scolare. Questo è ciò che ci auguriamo anche dall’opposizione: non è argomento sul quale si possa pensare di fare speculazione”.