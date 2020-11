Il caso del messaggio WhatsApp con i nomi dei contagiati di Covid a Milazzo arriva a livello nazionale. Oggi la notizia è stata pubblicata nella pagina online de Le Iene. I giornalisti del programma d’inchiesta di Italia Uno, su segnalazione di Maria (nome inventato), hanno in maniera dettagliata raccontato come la lista dei positivi registrati dal Comune di Milazzo sia stato diffusa violando ogni norma sulla privacy.

Nell’articolo è riportata anche la dichiarazine del neo sindaco Pippo Midili che durante una delle sue dirette Facebook di aggiornamento sull’epidemia ha chiesto scusa ai suoi concittadini. «Devo scusarmi come primo cittadino con le persone affette dal virus perché è stato diffuso su WhatsApp un file contenente nominativi, diffuso non si sa ancora in che modo e che non doveva circolare. Questa vicenda lascia l’amaro in bocca. Per questo il corpo di polizia municipale procederà all’identificazione e alla denuncia di quanto avvenuto perché sono state violate le normative sulla privacy di queste persone che hanno tutto il diritto di essere arrabbiate. Insieme a loro sono arrabbiato anch’io come sindaco”.

E proprio dalla polizia municipale è partita un’indagine per scopire cosa sia accaduto.

Nell’articolo, Maria, una delle 41 persone presenti nella lista racconta: «Sono risultata positiva al Covid dopo che ero andata in ospedale per forti dolori al petto. Quel giorno ho fatto il tampone e sono risultata positiva. Da allora sono in isolamento a casa, anche se non ho alcun sintomo specifico riconducibile al Covid e nessuna delle persone che mi stanno accanto è positiva. Finirò il mio periodo di isolamento il 14 novembre». Maria è preoccupata per la sua privacy, per il rischio di “caccia all’untore” verso lei e i familiari di tutte le persone inserite nella lista. Con una paura personale in più. «Due giorni fa mi ha chiamata allarmata un’amica, che si era accorta che sui social girava questa lista dei presunti positivi di Milazzo. Ha visto il mio nome, mi ha avvertita e io ho subito denunciato la vicenda. Sono rimasta sconvolta, non solo perché la lista riporterebbe i dati sensibili di tutti i positivi della città, ma soprattutto perché ci sono anche gli indirizzi di casa. Io ho una preoccupazione in particolare: qualche anno fa ho vissuto una storia d’amore molto complicata e ho dovuto denunciare per stalking l’ex compagno. Da allora ho cambiato indirizzo di casa». Adesso i dati di Maria sono stati resi pubblici.

