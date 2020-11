Verricelli abusivi a Vaccarella, il consigliere Damiano Maisano assolto per non avere commesso il fatto

Il consigliere comunale Damiano Maisano accusato di occupazione di spazio demaniale per avere installato 19 verricelli “non autorizzati” presso l’Associazione dei pescatori “Nino Salmeri” di Vaccarella, è stato assolto dal Tribunale di Barcellona per non aver commesso il fatto.

I legali del neo Consigliere comunale, gli avvocati Giorgio Leotti e Gioele Sodano, hanno infatti dimostrato come l’installazione dei verricelli fosse in realtà avvenuta ad opera di soggetti diversi da Maisano ed in un momento storico antecedente rispetto a quello in cui quest’ultimo assunse la carica di Presidente dell’Associazione “Nino Salmeri”.

La documentazione prodotta dalla difesa ha inoltre evidenziato, in ogni caso, come l’installazione dei 19 verricelli fosse stata immediatamente sanata da Maisano non appena venuto a conoscenza della loro irregolare collocazione.