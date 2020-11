VIDEO. Sit in pacifico stamattina a Piazza Roma contro il decreto del Governo Conte che chiude bar, ristoranti, pub, palestre. A protestare anche il mondo dell’arte, da quello del teatro agli artisti di strada ai Dj. Una ventina di rappresentanti delle varie categorie hanno esposto le attrezzature che rimarranno ferme per il periodo del semi lockdown applicato in Sicilia, definita zona arancione.

Shaker per cocktail, mixer, tavaglie con piatti e bicchieri, strumenti musicali, scarpette da ballo e borsa per le attività sportive sono state esposte con un maxi scontrino il cui saldo era zero, come gli introiti di questi giorni. «Non neghiamo il problema della pandemia – hanno detto all’unisono – ma lo Stato ci deve supportare. Pochi spiccioli non risolvono i nostri problemi. Affitti, spese di gestione, dipendenti, rimangono spese ingenti e se continua così molti non potranno riaprire».

«Rappresentiamo tutti i settori danneggiati da questo decreto per rappresentare il nostro disagio. Non c’è stata progettualità in questa scelta, non sarà il colore di una regione a risolvere il problema. Meritiamo più rispetto», ha concluso uno dei promotori, Christian Guercio del Totù.