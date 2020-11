Il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino ha disposto in materia precauzionale la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale sulla scorta delle comunicazioni dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Milazzo in materia di contagi da covid 19. L’allarme è scattato nei giorni scorsi quando il genitore di bambini che frequentavano asilo nido e scuole infanzia di Cattafi è risultato positivo. Non è escluso che anche qualche minore possa essere positivo (la certezza nelle prossime ore).

In attesa del riscontro degli esisti dei tamponi molecolari a cui sono stati o verranno sottoposti operatori e minori degli istituti scolastici del Comune, Pino, così, ha ritenuto opportuno disporre, in via precauzionale, la chiusura, da domani 6 novembre, e sino a giorno 15 novembre, di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio, pubblici e privati (asilo nido, scuole materne, scuole primarie e secondaria di primo grado). «Evidenzio – ha detto Pino – che la chiusura è stata disposta solo in via precauzionale ed in attesa degli esisti degli esami molecolari».