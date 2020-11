Alla cerimonia – svoltasi in modo più limitato dal punto di vista partecipativo per il rispetto delle prescrizioni Covid 19 – sono intervenuti i vertici di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia.

Si è svolta questa mattina la tradizionale cerimonia presso il cimitero di Milazzo, il Comandante della Capitaneria di porto, capitano di Fregata, Massimiliano Mezzani ed il Sindaco della città di Milazzo, Pippo Midili hanno deposto una corona di alloro sulla tomba dell’Ammiraglio Luigi Rizzo di Grado e di Premuda e sul Sacrario dei Caduti nel cimitero di Milazzo, rendendo altresì omaggio al sepolcro di Giuseppe Tusa, il militare milazzese in servizio alla Guardia Costiera morto nel 2013 insieme ad altre otto persone nel crollo della torre di controllo nel porto di Genova.

