C’è preoccupazione in città per l’aumento di casi positivi (una cinquantina) ma soprattutto per i ritardi sia nell’erogazione dei tamponi sia nelle comunicazioni ufficiali da parte dell’Asp allo stesso Comune. Caos stamattina, in particolare alla scuola di Carrubbaro dove 130 persone si sono sottoposte al tampone a bordo delle proprie automobili paralizzando il traffico. Il sindaco Pippo Midili ha anticipato ad Oggi Milazzo che domani mattina scriverà una lettera ufficiale al dottore Carmelo Crisiscelli, commissario per l’emergenza Covid dell’Azienda Sanitaria di Messina, per esprimere le proprie perplessità sulla gestione dell’emergenza. «Stamattina siamo dovuti intervenire con la polizia locale nel corso della somministrazione dei tamponi alla scuola di Carrubbaro, ma nessuno ci aveva anticipato nulla – spiega Midili – i documenti e le comunicazioni di controlli e verifiche vengono inviati con forte ritardo. I cittadini positivi chiedono a noi notizie sul ritiro della propria spazzatura (è una competenza dell’Asp) ma nessuno riesce a dare risposte. Così non si può andare avanti».

Stamattina nel cortile della scuola elementare Carrubbaro si sono create lunghe file per la effettuazione di tamponi da parte dell’Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) a circa 130 persone tra positivi (secondo tampone) o in isolamento fiduciario. Stamattina tutta la via Luigi Fulci fino all’incrocio di Grazia (ma anche l’incrocio di Fiumarella) è rimasta in preda al traffico visto che coloro che si sono sottoposti al prelievo si sono recati a bordo dell’auto e non potevano scendere per evitare pericolosi assembramenti. Inoltre, la mattina, i centri analisi che effettuano i tamponi da giorni vengono presi d’assalto sin dall’alba con assembramenti e, in alcuni casi, con la privacy pari a zero.

Una situazione che ha indotto il sindaco Midili a solleciti quotidiani ai responsabili della struttura provinciale che si occupa della gestione dell’emergenza.

Anche in consiglio comunale l’argomento è stato affrontato, seppur marginalmente, con richiesta all’Amministrazione di rafforzare sia l’attività di controllo sia ciò che rientra nelle proprie prerogative per cercare di prevenire i controlli.

Il consigliere Antonio Foti ha chiesto una seduta straordinaria di Consiglio proprio con oggetto “Emergenza Covid-19”, mentre il collega del gruppo “Italiano per Milazzo”, Pippo Crisafulli, ha proposto l’attivazione permanente del “Coc” (Centro operativo comunale) col coinvolgimento di tutte le autorità che si occupano dell’emergenza, «al fine – ha detto – anche di affrontare più efficacemente il grave problema che rischia di allargarsi ulteriormente col passare dei giorni».

Crisafulli ha anche chiesto al sindaco di verificare con l’Asp se esistano i presupposti, come accaduto a Messina, per chiudere le scuole a tutela della popolazione più giovane, visto che anche tra gli studenti delle Elementari e Medie si sarebbero registrati problemi.

A San Filippo del Mela, invece, tampone positivo per un dipendente comunale. Domani il palazzo municipale rimarrà chiuso per la sanificazione.