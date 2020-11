Stamattina a Piazza Roma è stato organizzato con la collaborazione del Movimento Sportivi Milazzesi un flash mob in cui gli istruttori di palestre, piscine, scuole di danza e centri sportivi di Milazzo hanno manifestano la loro contrarietà alla ultime disposizioni del DPCM che bloccano l’attività sportiva dilettantistica. «Lo sport è salute», si leggeva nei cartelli. Ma anche il lavoro di tanti imprenditori del settore che da mesi sono in ginocchio per l’impossibilità di programmare l’attività. Alcuni hanno fatto anche importanti investimenti per ampliare e migliorare la propria struttura ma le entrate sono quasi inesistenti ormai da mesi tra lockdown e l’estate in cui tradizionalmente le strutture marciano a scartamento ridotto. Le incertezze di settembre hanno bloccato le iscrizioni per la nuova stagione.

«Abbiamo deciso di protestare pacificamente e nel rispetto del decreto, allenandoci ognuno a debita distanza rispetto agli altri e lanciare un chiaro messaggio: lo sport è vita» hanno spiegato.

Un tema di cui si è discusso è quello della socialità e della salute dei bambini impossibilitati a svolgere attività fisica. «Il problema – continuano – non sono le palestre, piscine e scuole di danza; abbiamo adeguato le nostre strutture in base alla normativa che ci veniva imposta e dopo aver speso ulteriori risorse economiche il Governo ci ha imposto la chiusura, inoltre nelle palestre non è stato registrato nessun caso di Covid-19».