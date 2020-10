Cimitero di Milazzo, solo due accessi aperti: uno per l’ingresso e l’altro per l’uscita

Per consentire un afflusso al gran camposanto di Milazzo in maniera più sicura, alla luce dell’emergenza Covid, sono state operate delle modifiche rispetto al passato, assicurando l’accesso da un solo varco, espressamente indicato e l’uscita da un altro, pure identificato con apposita tabella. Inoltre sono stati collocati dispenser con liquido disinfettante per la sanificazione delle mani e cartelli che ricordano l’obbligo di indossare adeguata protezione delle vie respiratorie. Prevista la presenza all’interno dell’area cimiteriale di volontari che vigileranno per evitare eventuali situazioni a rischio.

L’assessore Maurizio Capone ha invitato i cittadini a cercare di non concentrare le visite nella data della ricorrenza ma di prevedere la visita ai loro cari anche in giorni diversi.