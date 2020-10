Il consiglio comunale con 16 voti favorevoli ha approvato l’adesione alla centrale unica di committenza istituita dal consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a.r.l. con sede a Venetico. La Centrale di committenza permette al Comune di Milazzo di avere nuovamente un riferimento – che mancava da almeno tre anni – per espletare le gare d’appalto. Tale gap ha condizionato anche l’attività degli uffici che si sono ritrovati – come sottolineato nei vari interventi d’Aula – impossibilitati a bandire delle gare per importi superiori alla soglia per la quale si dà la possibilità dell’affidamento diretto.

Via libera – con 14 voti e l’astensione del consigliere Antonio Foti – anche alla delibera sulla rateizzazioni della tassazione, che – come sottolineato dall’assessore alle Finanze, Roberto Mellina – giunge in un momento di grande difficoltà economica e consente al contribuente di poter differire i pagamenti dei tributi comunali sino a 72 mesi. “Siamo comunque consapevoli che occorrerà, nelle prossime settimane programmare ulteriori metodi e strumenti di agevolazione che possano permettere i nostri concittadini di essere sempre in regola con i pagamenti dei tributi e dei servizi locali”.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin