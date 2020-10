Dopo il contagio di un bambino che frequentava la scuola elementare della frazione Santa Marina a Milazzo i casi positivi a Milazzo sono saliti a 30. Da giorni sono in isolamento fiduciario i compagni di classe, una quindicina, e gli insegnanti.

Il dirigente scolastico della scuola Zirilli, nel plesso di Ciantro, è stato costretto a sospendere le lezioni in tre classi (isolamento fiduciario per alunni ed alcuni insegnanti) per la presenza di un operatore positivo. Tra oggi e domani si conoscerà l’esito dei tamponi eseguiti a inizio settimana.

Preoccupazione alla raffineria dove ci sarebbero una decina di casi tra i 650 dipendenti diretti, si tratta per lo più di operai.