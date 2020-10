E’ giallo sulla diffusione del file con i nominativi dei milazzesi contagiati dal Covid 19 diffuso tramite whatsapp in decine di gruppi. Sono quaranta attualmente. A comunicarlo in diretta facebook è stato il sindaco Pippo Midili che ha anche anticipato che la polizia municipale sta avviando indagini per denunciare i responsabili della violazione della privacy.

Midili ha comunicato che il numero dei contagiati è salito a 40. Tra questi solo uno è ricoverato in ospedale, mentre gli altri si trovano tutti in isolamento domiciliare. Una persona è guarita, alcuni sono in giovane età, al punto che alcune classi di due plessi di scuole elementari milazzesi sono rimaste chiuse per la sanificazione.

Il sindaco ha rinnovato l’invito ai cittadini a muoversi per la città con la mascherina, nei prossimi giorni cominceranno i controlli e saranno sanzionati chi non rispetta il protocollo. I giovani ad evitare feste e i visitatori del cimitero a limitarsi alla visita ai propri defunti senza stazionare al gran camposanto dei Cappuccini.