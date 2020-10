La città del Capo rende omaggio ad un’altra centenaria. È la signora Teresina Gregorio che ha festeggiato assieme ai parenti, alla presenza del sindaco Pippo Midili, all’interno della propria abitazione. Non c’erano, per ovvi motivi, tutti gli invitati che nonna Teresina sognava, e le fette tagliate dalla gigantesca torta sono state offerte man mano che gli ospiti si avvicendavano per gli auguri.

