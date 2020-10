Pubblicata la determina che assegna i contributi erogati dalla Regione in favore delle famiglie danneggiate in occasione dell’esondazione del torrente Mela dell’ottobre 2015. Si tratta della prima tranche delle somme concesse dalla Regione che complessivamente ha messo a disposizione 300 mila euro, ma nella sostanza ne ha inviati ancora 100 mila al Comune mamertino.

A conclusione dell’istruttoria delle 58 istanze presentate dai cittadini di Bastione, solo nove sono state escluse, mentre le altre sono state ammesse con una diversa ripartizione. Nello specifico, 50 mila euro saranno messi a disposizione per immobili danneggiati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (ad essere interessate 18 persone, con diritto a risarcimento ciascuno in maniera differente); 40 mila invece per immobili danneggiati non destinati ad abitazione principale e relativi beni mobili registrati e arredi (28 le istanze ammesse, sempre con criteri differenziati di erogazione delle somme); ed infine 10 mila euro andranno a titolari (tre le istanze) di attività produttive insediate in immobili danneggiati. Anche in questo caso le somme assegnate saranno diverse sulla scorta del danno subito.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pippo Midili per la definizione di una vicenda che – ha sottolineato – si è trascinata da troppi anni esasperando i cittadini già costretti a dover sopportare un danno economico ingente.