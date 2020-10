La Telecom dovrà procedere ad un taglio stradale nella via Nino Ryolo per la posa di cavo telefonico. Per tale ragione è stata disposta con ordinanza del dirigente della Polizia locale, Giuseppa Puleo la chiusura al transito veicolare nei giorni 26 e 27 Ottobre nell’orario compreso tra le 8 e le 18 della via Lungomare Garibaldi (lato Ovest), nel tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e l’intersezione con la via N. Ryolo.

Divieto di transito anche sulla via Ryolo nel tratto che collega la marina Garibaldi con la via Umberto I e sulla via M. Nardi, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Borgia e l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi.

Prevista l’istituzione del segnale di direzione obbligatoria di proseguire dritto per chi proviene dalla via Crispi verso la via Lungomare Garibaldi.

