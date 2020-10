L’ufficio Ambiente del comune di Milazzo ha affidato all’azienda “La Spada Diego” di Milazzo l’incarico di effettuare un intervento straordinario di manutenzione dei parchi giochi cittadini e del cimitero comunale anche in vista dell’approssimarsi della ricorrenza dei defunti. Analoga iniziativa dovrà essere fatta per il verde pubblico. Spesa prevista poco più di 30 mila euro. La ditta ha già iniziato i lavori all’interno del cimitero, operando preventivamente anche un intervento straordinario nell’area esterna e nelle strade che conducono all’accesso principale che erano invase dalle sterpaglie.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.