Messina, sabato “#AlziamoLaTesta”. I commercianti scendono in piazza contro il Governo

MESSINA. Si svolgerà nel pomeriggio di sabato 24 ottobre, a Piazza Unione Europea, la manifestazione “#AlziamoLaTesta”, promossa dal Comitato di Mobilitazione “Imprese per Messina” (il cui coordinatore è l’ex consigliere comunale Daniele Zuccarello) per protestare contro le azioni messe in campo dal Governo, “che stanno abbandonando le Imprese, le Aziende e gli Autonomi, lasciandole morire lentamente”.

Alla manifestazione aderiranno le maggiori associazioni di categoria, le sigle sindacali e “tantissimi cittadini stanchi dei provvedimenti inutili e inefficaci di questo Governo”.

Nel mirino dei manifestanti, in particolare, gli orari di chiusura imposti ai locali con il nuovo Dpcm e le restrizioni previste per i matrimoni, che prevedono un massimo di trenta invitati.