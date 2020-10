Presso l’Ospedale di Barcellona sono stati completati i lavori per dieci posti di terapia semintensiva; inoltre è stato dato l’incarico di progettazione per dieci posti di terapia intensiva, il cui progetto esecutivo verrà consegnato all’Asp di Messina entro la fine del mese di ottobre con tempi di realizzazione di circa tre mesi.

I chirurghi dell’Ospedale di Barcellona resteranno all’interno del Covid Hospital per garantire la chirurgia d’urgenza per pazienti Covid.

Sono già partite oggi le procedure organizzative per trasferire alcune divisioni ospedaliere dall’Ospedale di Barcellona al Presidio Ospedaliero di Milazzo distante pochi chilometri, ai fini di tutelare l’assistenza sanitaria ordinaria al comprensorio barcellonese e ridurre al minimo i disagi agli utenti; il timing degli interventi prevede il completamento delle operazioni di trasferimento per il 28/29 ottobre.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO. All’ospedale di Barcellona arrivano quattrocento posti letto di degenza “Covid 19 dedicati”. La decisione dell’Assessorato Regionale alla Salute arriva a seguito dell’aumento dei contagi della pandemia SarS-COV2 e delle stime del Ministero della Salute sul prossimo ulteriore aumento dei ricoveri ospedalieri previsto per la prima decade di novembre.

