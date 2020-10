Ferma condanna per gli atti vandalici perpetrati ai danni nell’Area marina protetta è stata espressa dal sindaco Pippo Midili. «Mi auguro – ha detto il primo cittadino – che a seguito dell’esposto del presidente del Consorzio, possa essere fatta chiarezza e individuate le responsabilità di chi si rende protagonisti di gesti che vanno contro gli interessi della comunità. Nel contempo sarà opportuno intensificare i controlli, anche col supporto di apparecchiature di videosorveglianza, affinché l’attività svolta a salvaguardia del promontorio di Milazzo e per il rilancio e la valorizzazione del patrimonio naturalistico del Capo possa proseguire senza condizionamenti”.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.