I richiedenti saranno contattati, successivamente, per l’acquisto ed il ritiro.

L’ufficio Pubblica istruzione ha comunicato che lunedì 26 inizierà la refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia del territorio comunale. Confermati i ticket stabiliti con la delibera n. 55 del marzo dello scorso anno. Tre le fasce Isee: Da € 0,00 a € 4.500 tariffa 1,80 Da € 4.500 a € 10.00 tariffa 2,80 Oltre € 10.000 tariffa 3,80 I buoni pasto per usufruire del servizio possono essere prenotati presso il 1° Servizio – Pubblica istruzione, ubicato nella struttura del PalaDiana, antistante il palazzo Municipale – via Francesco Crispi tramite: Comunicazione mezzo mail: pubblicaistruzione@comune.milazzo.me.it Telefono: 090 9224971

Milazzo, parte la refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia. Ecco come funziona

