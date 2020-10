Un radicale cambiamento rispetto al passato. E’ quello che ha chiesto in modo chiaro il neo sindaco di Milazzo, Pippo Midili, nel corso di un incontro e i sindacati del comparto ambientale nel corso di un incontro «improntato sulla chiarezza e sulle regole da seguire» – si legge in un comunicato stampa – «per gestire nel modo migliore un servizio che ha tante attese nella cittadinanze (anche per i costi) ma che quasi sempre registra criticità».

Prima di Midili hanno parlato i sindacalisti presenti (Pino, Vento, Barresi) i quali hanno rappresentato i problemi esistenti, i disagi dovuti ai continui cambi di ditte, la carenza di controlli da parte dell’ente committente (Comune) nei confronti di chi ha gestito i vari appalti, i problemi dei lavoratori costretti a lavorare in condizioni tutt’altro che accettabili. Da qui la richiesta di una maggiore presenza del Comune.

“Ognuno è chiamato a svolgere il proprio ruolo con responsabilità e nell’interesse della collettività – ha detto il sindaco -. Noi non interverremo mai sui lavoratori, ma non possiamo non constatare che in questi anni ad un aumento spropositato del personale impiegato non è corrisposto un adeguato livello di pulizia della città. Anche in questi ultimi giorni abbiamo registrato dei problemi tant’è ho convocato, la prossima settimana, il responsabile della “Super Eco” per capire se le criticità potranno essere superate. Diversamente seguiremo altri percorsi”.

E a proposito degli appalti, Midili ha spiegato l’impossibilità di assegnare seppur in maniera provvisoria la gara settennale alle due ditte aggiudicatarie e al centro del contenzioso amministrativo. “Poiché ritengo che neppure a dicembre il Cga andrà a definire la questione – ha detto il primo cittadino – abbiamo dato incarico agli uffici di poter fare una gara a medio-lungo termine – sempre con riserva di legge – evitando gli appalti-spezzatino e soprattutto il ricorso alle ordinanze sindacali».

