Sarebbero una quindicina i positivi certificati dall’Asl nel comune di Milazzo. Un numero contenuto se si considera che in città i residenti sono oltre trentamila ma è un dato in crescita. Oggi sono registrati altri due casi e altrettanti guariti secondo il report dell’Asp che ha anche comunicato che sono stati eseguiti dei tamponi e si è in attesa dei riscontri che saranno resi noti nei prossimi giorni. E’ naturale che i numeri crescono sensibilmente se si considerano anche i centri del comprensorio dove vivono studenti e lavoratori che quotidianamente si trasferiscono a Milazzo.

Le persone che sono state sottoposte a controllo, sono comunque asintomatiche e già in isolamento presso la propria abitazione, separati dai familiari.

Il sindaco Pippo Midili anche ieri ha sollecitato i cittadini a rispettare le disposizioni dell’ultimo Dpcm, evitando assembramenti e soprattutto utilizzando sempre la mascherina.

“La salute è un bene comune, proteggiamoci dal virus”, un messaggio che l’Amministrazione ha deciso di diffondere attraverso dei manifesti in tutta la città.