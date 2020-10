Il presidente uscente Gianfranco Nastasi ha convocato la prima adunanza del nuovo consiglio comunale. Si svolgerà sabato 24 ottobre, alle 17, con all’ordine del giorno i punti di rito.

Oltre al giuramento dei 24 consiglieri eletti e l’esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità, si procederà all’elezione del presidente e del vicepresidente.

Subito dopo il sindaco presterà giuramento e presenterà la nuova giunta.

I lavori si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni imposte dal decreto Covid e in tal senso è stato chiesto ai consiglieri di presenziare singolarmente (senza essere cioè accompagnati dai familiari) alla seduta di prima adunanza che comunque sarà trasmessa in diretta streaming per la visione del pubblico.

