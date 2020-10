I consiglieri comunali del gruppo “Italiano sindaco” hanno incontrato questa mattina al Comune il neo sindaco Pippo Midili. Una breve riunione istituzionale nel corso della quale Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Antonio Amato nell’augurare buon lavoro al primo cittadino, hanno sottolineato che ciascuno nel rispetto dei ruoli assegnati svolgerà attività nell’esclusivo interesse della città di Milazzo. Al capo dell’Amministrazione è stato chiesto di affrontare le questioni più rilevanti, dando priorità alla stabilizzazione dei precari in servizio nel palazzo municipale, alla gestione degli strumenti urbanistici fondamentali per la ripartenza della città.

