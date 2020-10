Entrambe le parti metteranno a disposizione il proprio personale in relazione alle singole iniziative che saranno attivate e provvederà alla formazione ed informazione delle unità di personale e volontari che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici.

Per Sea Shepherd in Sicilia è la seconda convenzione firmata con un’Area Marina Protetta. La prima è stata quella del Plemmirio.

«L’Amp – dice Giovanni Mangano – riconosce a Sea Shepherd Italia un ruolo fondamentale con particolare riferimento alle attività di controllo e vigilanza in mare. Per il consorzio questo nuovo protocollo riveste un ruolo importante vista la professionalità dell’associazione».

Un nuovo passo avanti per l’Area Marina Protetta Capo Milazzo. Il presidente Giovanni Mangano nei giorni scorsi ha siglato una convenzione con Sea Shepherd Italia Onlus , un’organizzazione internazionale di tutela ambientale la cui missione è quella di conservare e proteggere l’ecosistema. Un rapporto di collaborazione, firmata con il presidente Andrea Morello , finalizzata alle azioni di conservazione della biodiversità marina, alla sensibilizzazione pubblica, anche attraverso l’organizzazione di eventi, seminari, campagne congiunte di comunicazione, sulla protezione della biodiversità marina e degli habitat costieri.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.