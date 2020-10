Archiviata la proclamazione degli eletti in consiglio comunale l’attenzione della politica mamertina è tutta concentrata sul toto-nomine, sia per i componenti della prima giunta Midili che per la guida dell’aula consiliare. La giunta dovrebbe essere ufficializzata tra giovedì e venerdì’ di questa settimana. La prima seduta del consiglio comunale, invece, dovrebbe essere indetta nel corso della prossima.

Al palazzo municipale le bocche sono cucite, non vi sono granitiche certezze, tra gli addetti ai lavori, comunque, alcuni punti fermi ci sarebbero. I nomi dovrebbero essere Francesco Alesci (Diventerà bellissima), Franco Cusumano (Insieme per Milazzo), Beatrice De Gaetano (Fratelli d’Italia), Roberto Mellina (Innamorato della mia città), Antonio Nicosia (Fare Milazzo), Santi Romagnolo (Liste civiche Midili). Incertezze sul settimo assessore. Speranza ridotta al lumicino per Gaetano Nanì, designato in prima battuta. Non solo non è stato eletto a causa di un magro bottino personale, ma nemmeno la lista in cui era candidato, Alleanza per Milazzo, ha ottenuto seggi non avendo superato il 5% delle preferenze. A questo punto la giunta dovrebbe essere completata da un esponente di Forza Italia, il partito che ha portato in aula ben tre consiglieri. Ma, a quanto pare, potrebbe non essere così. Da Palermo, direttamente da Palazzo d’Orleans, verrebbe caldeggiata la nomina di Simone Magistri, anche lui rimasto fuori dal consiglio comunale, ma ben voluto dal presidente della Regione Nello Musumeci. A Pippo Midili non dispiacerebbe.

Naturalmente gli azzurri non rimarranno fuori dalla “stanza dei bottoni”. Per loro si aprirebbero le porte della presidenza consiliare lasciata da Gianfranco Nastasi, anche lui, bocciato dagli elettori. Santino Saraò (terza legislatura) e Alessandro Oliva (seconda) sono i consiglieri più votati della lista, entrambi vantano esperienza e, a detta degli addetti ai lavori, hanno i requisiti per rappresentare appieno il nuovo consiglio che si preannuncia “scoppiettante”.