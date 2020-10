Ieri l’ennesimo tentativo di avvicinare l’ex: al rifiuto della donna, l’uomo l’ha prima insultata pubblicamente, l’ha quindi seguita a bordo della sua autovettura sterzando improvvisamente come a volerla investire. A seguire e a testimoniare la manovra pericolosa i poliziotti del Commissariato che lo hanno raggiunto e arrestato. I successivi accertamenti hanno confermato che lo stesso era alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Non ha esitato a distruggerle il telefono cellulare e a minacciarla qualora avesse scelto di denunciarlo. Ma la donna, spaventata, ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato e raccontato quanto era costretta a subire da tempo.

Il giovane – secondo l’accusa – non ha accettato la fine del rapporto sentimentale con la convivente perseguitandola per mesi con messaggi telefonici e mail, appostamenti e atti intimidatori.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.