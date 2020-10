Il direttivo del Movimento Uniti ha indicato il nuovo portavoce che traghetterà al prossimo congresso di dicembre. Si tratta di Salvatore Amaddeo già presentatore della lista e impegnato in prima linea in campagna elettorale. Il neo portavoce ha ringraziato l’uscente Marco Capone per l’impegno profuso.

Uniti ha effettuato anche una prima analisi del recente voto amministrativo che portato alla guida della città il sindaco Pippo Midili grazie anche al supporto della lista “Innamorato della mia Città – Uniti” che ha visto eletti in consiglio comunale Massimo Bagli e Fabiana Bambaci.

«Un risultato positivo a cui Uniti ha dato un contributo determinante malgrado i propri candidati non abbiano colto il risultato personale auspicato» ha commentato il portavoce Marco Capone prima di lasciare il testimone ad Amaddeo. Capone ha rimesso il proprio mandato a conclusione del gravoso impegno delle Comunali, mandato già scaduto ad agosto ma prorogato per le vicende connesse al problema covid-19 e il conseguente spostamento della campagna elettorale.