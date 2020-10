Quattro i positivi al Coronavirus. Oggi è stata comunicata la positiva di altri due soggetti e sono già scattate tutte le procedure del caso per risalire ai contatti ed interrompere la catena dei contagi. Uno è giovanissimo, l’altro un anziano ma non è ancora chiaro se si tratta di persone che hanno avuto contatti fra di loro. Poi c’è un donna, mentre il quarto è un infermiere dell’ospedale Fogliani dove si era registrato già – mercoledi sera – il caso del paziente sottoposto a tampone per potersi ricoverati a Messina. Dopo la positività al Coronavirus si trova a casa in isolamento.

“Invito i miei concittadini a stare tranquilli rispettando tutti i protocolli previsti – ha detto il sindaco Pippo Midili -: da alcuni giorni la situazione sta peggiorando e quindi è opportuno usare la prudenza ed il buon senso evitando comportamenti che possono determinare conseguenze pesanti. Ho già chiesto al comandante della polizia locale di potenziare i controlli per il rispetto delle previsioni dell’ultimo Dpcm”.